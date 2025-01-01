Anna und die Liebe
Folge 214: Episode 214
24 Min.Ab 12
Anna erhält von Nina nicht nur die Bestätigung, dass es sich bei Fanni um eine Betrügerin handelt, sondern auch einen guten Tipp, um diese Tatsache zu beweisen. Anna schöpft wieder Hoffnung und sucht das Gespräch mit Tom. Doch der glaubt ihr nicht und bittet sie, zu akzeptieren, dass es vorbei ist ...
