SAT.1 emotions Staffel 4 Folge 217
23 Min. Ab 12

Für Bruno ist die Welt nach Carlas Entmachtung eigentlich wieder in Ordnung, hätte er Virgin nicht gefeuert, den er nicht zuletzt als Gesicht seiner "Bomba"-Kollektion braucht. Bruno springt über seinen Schatten und lässt Virgin anrufen. Doch der wird von Maik verleugnet, denn dieser hat wieder mal einen Plan.

