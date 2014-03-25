Anna und die Liebe
Folge 219: Episode 219
24 Min.Folge vom 25.03.2014Ab 12
Nina überwindet ihren Stolz und nimmt Annas Angebot, in der Goldelse zu arbeiten, an. Tapfer steht sie zu ihrer Vergangenheit im Gefängnis und wird schmerzhaft mit Vorurteilen konfrontiert. Nina will sich zurückziehen, doch da braucht Anna plötzlich ihre Hilfe. Nina wird kurzerhand als Model verpflichtet und trifft auf einen faszinierenden Mann.
