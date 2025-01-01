Anna und die Liebe
Folge 220: Episode 220
23 Min.Ab 12
Damit nicht genug, dass der vermeintliche Caterer der "Bomba"-Show Ninas Herz höher schlagen lässt, muss sie auch noch feststellen, dass sie dem zufällig ergatterten Model-Job nicht gewachsen ist. Kurzerhand tritt sie die Flucht an, doch da taucht plötzlich wieder jener Caterer vor ihr auf.
