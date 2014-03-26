Anna und die Liebe
Folge 222: Episode 222
23 Min.Folge vom 26.03.2014Ab 12
Bruno macht das Eintreffen des zukünftigen Geschäftsführers Luca Benzoni schwer zu schaffen. Er zieht Natascha ins Vertrauen, und diese rät ihm, Tom und Paule reinen Wein einzuschenken. Doch dazu kommt es nicht mehr. Denn als beim Geschäftsführermeeting ein Streit entfacht wird, offenbart Luca - zu Toms Entsetzen - Brunos Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen