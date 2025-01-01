Anna und die Liebe
Folge 223: Episode 223
23 Min.Ab 12
Anna folgt Palomas Ratschlag und bereitet für Tom eine romantische Reise nach Lissabon vor. Dort will sie um seine Hand anhalten. Als sie aber auf Tom trifft, bemerkt sie schnell, dass es wohl kein guter Zeitpunkt für einen solchen Vorstoß ist.
