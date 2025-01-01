Anna und die Liebe
Folge 224: Episode 224
23 Min.Ab 12
Tom erfährt von Annas geplantem Heiratsantrag und davon, dass sie wegen seiner schlechten Stimmung alles auf Eis gelegt hat. Das will er nicht auf sich sitzen lassen: Er reaktiviert die bereits stornierten Buchungen und bereitet Anna am Abend einen romantischen Empfang, der allerdings ein wenig anders verläuft als geplant.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
