Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 224

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 224
Episode 224

Episode 224Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 224: Episode 224

23 Min.Ab 12

Tom erfährt von Annas geplantem Heiratsantrag und davon, dass sie wegen seiner schlechten Stimmung alles auf Eis gelegt hat. Das will er nicht auf sich sitzen lassen: Er reaktiviert die bereits stornierten Buchungen und bereitet Anna am Abend einen romantischen Empfang, der allerdings ein wenig anders verläuft als geplant.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen