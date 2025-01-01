Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 226

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 226
24 Min.Ab 12

Bruno beschließt, seinen Ärger mit Luca zu begraben und reicht ihm die Hand. Doch Luca will sich nicht darauf einlassen - schlimmer noch, er verlangt von Bruno eine "Bomba"-Linie für Frauen zu entwickeln. Bruno verlässt wutschnaubend das Atelier. Für Anna und Tom ist klar, dass sie dieses Problem lösen müssen, um die Firma nicht zu gefährden.

