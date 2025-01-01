Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 231

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 231
Folge 231: Episode 231

23 Min.Ab 12

Nina trifft in Lucas Begleitung auf eine Ex-Mitinsassin. Die begreift Ninas Dilemma und stellt die Begegnung als Verwechslung hin. Als Luca Nina mit einer unbedachten Bemerkung zusätzlich verletzt, wirft sie ihr Vorhaben, ihm reinen Wein einzuschenken, wieder über Bord.

SAT.1 emotions
