Anna und die Liebe
Folge 233: Episode 233
24 Min.Ab 12
Annas Bitte, ihre Trauzeugin zu sein, und der gemeinsame Abend mit ihr und Tom vertreiben ein wenig Ninas Frust über Stefans Reaktion auf ihr Geständnis. Luca taucht derweil bei den Polaukes auf, um mit Nina zu reden. Er findet den Brief, den Nina an ihn geschrieben, aber nicht abgeschickt hat. Als Nina spät in der Nacht nach Hause kommt, entdeckt sie, dass der Brief fehlt ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen