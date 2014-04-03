Anna und die Liebe
Folge 234: Episode 234
23 Min.Folge vom 03.04.2014Ab 12
Nina ist überglücklich, als Stefan (alias Luca) sich bei ihr meldet, sich bei ihr für sein abweisendes Verhalten entschuldigt und sich mit ihr verabredet, um mit ihr in aller Ruhe zu reden. Nina ist voller Hoffnung, dass Stefan sie verstehen werde und sie ist auch fest entschlossen, von nun an keine Geheimnisse mehr vor ihm zu haben. Doch ein Botengang zu Lanford ändert alles ...
