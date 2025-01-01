Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 236

SAT.1 emotions Staffel 4 Folge 236
Episode 236

Episode 236Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 236: Episode 236

24 Min. Ab 12

Nina wirft Kai aus der Goldelse. Sie glaubt, dass er von Luca geschickt wurde. In ihrer Enttäuschung beschließt sie, Luca aus ihrem Herzen zu streichen. Zunächst frisst sie ihren Kummer in sich hinein, doch als Anna besorgt nachfragt, vertraut sie sich ihr an.

