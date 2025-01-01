Anna und die Liebe
Folge 237: Episode 237
24 Min.Ab 12
Nina erscheint es ihr nach ihrer Begegnung mit Luca einfach unerträglich, ein ganzes Fest mit ihm gemeinsam zu überstehen. Und so entscheidet Anna kurzerhand, Luca auszuladen. Nach einem bewegenden Vorgespräch mit dem Standesbeamten sucht Nina noch einmal die Stelle auf, an der sie Luca das erste Mal nahe gekommen ist. Dort wartet allerdings eine böse Überraschung auf sie.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
