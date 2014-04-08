Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 239vom 08.04.2014
23 Min.Folge vom 08.04.2014

Während im Garten unbekümmert gefeiert wird, sitzt Nina im Boot von Sandra und Frank in der Falle. Als Anna ihren Brautstrauß, den sie in der Villa vergessen hat, holen will, erwischt sie Frank auf frischer Tat beim Klau des Malewitschgemäldes. Frank überwältigt Anna, und schließlich findet sie sich neben Nina als Gefangene in der Kajüte des Bootes wieder. Doch damit nicht genug ...

