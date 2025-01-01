Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 246
Folge 246: Verliebt, verlobt, verheiratet

22 Min.

Nina ist schockiert, als sie erfährt, dass Luca verlobt ist. Tief getroffen verlässt sie sein Apartment - ohne sich von ihm zu verabschieden. Sie versucht, ihre Gefühle irgendwie zu betäuben. Aber kann sie wirklich mit ihm abschließen, nach allem, was zwischen ihnen gewesen ist? Paloma und Enrique bekommen von Tom grünes Licht für ihre Reise nach Dänemark. Gemeinsam machen sie sich auf Spurensuche. Doch was sie herausfinden, ist alles andere als eine Kleinigkeit.

