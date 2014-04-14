Anna und die Liebe
Folge 247: Auf Bewährung
23 Min.Folge vom 14.04.2014
Nina will mit Luca abschließen. Anna kann sich den Stimmungswechsel ihrer Freundin nicht erklären. Als ihr aber Olivia Kosmar vorgestellt wird, begreift sie plötzlich: Luca hat Nina verschwiegen, dass er verlobt ist und ihr damit das Herz gebrochen! In der Ego-Bar kommt es zu einer folgenschweren Begegnung Lucas mit Nina. Er folgt ihr und erkennt bestürzt, wie tief er sie wirklich verletzt hat.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen