Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Der Schwangerschaftstest

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 248
Der Schwangerschaftstest

Der SchwangerschaftstestJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 248: Der Schwangerschaftstest

24 Min.

Nina ist nicht gewillt, Lucas Entschuldigung anzunehmen. Sie ist sich sicherer denn je, dass er nur mit ihr gespielt hat. Und es kommt noch schlimmer: Sie hat gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen und braucht sofort einen Job, wenn sie nicht wieder ins Gefängnis kommen will. Nina hat also keine andere Wahl und nimmt Annas Angebot an, bei Lanford zu arbeiten. Luca fällt aus allen Wolken.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen