Anna und die Liebe
Folge 250: Neustart
23 Min.
Nina beißt die Zähne zusammen, obwohl sie der Anblick des Kusses zwischen Luca und Olivia schmerzt. Tapfer beschließt sie, solchen Situationen in Zukunft aus dem Weg zu gehen, was sich aber als äußerst schwierig erweist. Doch ausgerechnet Minni bringt Nina auf eine Idee, wie sie es schaffen kann, Luca nicht mehr zu begegnen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen