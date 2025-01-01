Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Schlechter Verlierer

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 252
Schlechter Verlierer

Folge 252: Schlechter Verlierer

23 Min.

Kai will Nina einen Ausbeutervertrag unterjubeln und weckt damit ihren Kampfgeist. Tapfer tritt sie für ihre Rechte ein. Als Luca auf die Auseinandersetzung aufmerksam wird und ein Machtwort zu Gunsten Ninas spricht, scheint ihr Mut belohnt zu werden. Doch leider unterschätzt sie, welch ein schlechter Verlierer Kai Kosmar sein kann.

