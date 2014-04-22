Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 255

SAT.1 emotions Staffel 4 Folge 255 vom 22.04.2014
Folge 255: Episode 255

24 Min.Folge vom 22.04.2014

Nina wird Luca nicht so leicht los - und dann wird sie auch noch von Olivia auf ihre Zeit mit ihm angesprochen. Nina stellt sich der schmerzhaften Erinnerung und begreift, dass es nicht reicht, Luca zu ignorieren. Sie muss ihn ein für alle Mal aus ihrem Herzen verbannen .

SAT.1 emotions
