Anna und die Liebe
Folge 255: Episode 255
24 Min.Folge vom 22.04.2014
Nina wird Luca nicht so leicht los - und dann wird sie auch noch von Olivia auf ihre Zeit mit ihm angesprochen. Nina stellt sich der schmerzhaften Erinnerung und begreift, dass es nicht reicht, Luca zu ignorieren. Sie muss ihn ein für alle Mal aus ihrem Herzen verbannen .
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen