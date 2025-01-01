Anna und die Liebe
Folge 259: Episode 259
24 Min.
Auch wenn Lucas Appell Nina tief berührt, kann sie nicht anders: Sie wird Berlin verlassen! Luca muss unverrichteter Dinge wieder gehen, nicht ahnend, dass Nina wegen ihrer düsteren Vergangenheit mit Carla das Feld räumt. Das Gefühl, sich für immer voneinander verabschiedet zu haben, quält sie jedoch - und es zieht beide an einen Ort der gemeinsamen Unbeschwertheit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen