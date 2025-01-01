Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 31

Staffel 4Folge 31
Episode 31

Anna und die Liebe

Folge 31: Episode 31

16 Min.Ab 12

Jonas will nichts von Heinrichs Warnung hören, dass nicht nur er, sondern auch Anna unglücklich wird, wenn er seine Mission abbricht. Da zeigt ihm Heinrich eine düstere Zukunftsvision. Jonas lenkt schon fast ein, doch dann offenbart ihm Heinrich, dass auch er erst ins Licht gehen kann, wenn er Jonas dazu bringt, seine Mission zu erfüllen. Jonas erkennt Heinrichs Eigennutz und bricht mit ihm.

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

