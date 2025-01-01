Anna und die Liebe
Folge 35: Episode 35
23 Min.Ab 12
Als hätte es Anna in den Weihnachtstagen nicht schon schwer genug, mit all ihren Emotionen klar zu kommen, taucht zu allem Überfluss das merkwürdige Mädchen Paule erneut bei ihr auf und behauptet, Jonas würde noch in ihrer Nähe sein. Anna ist verwirrt und würde ihren Gefühlen und dem ganzen Weihnachtstrubel am liebsten entfliehen. Zum Glück steht die Business-Reise nach Paris an ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
