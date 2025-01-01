Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 4 Folge 36
Folge 36: Spezial (1)

23 Min.

Anna und Steve sind schon fast auf dem Weg zum Flughafen, als sie ein Anruf von Carla erreicht. Sie bittet die beiden, noch ein Kleid aus dem Atelier zu holen. Anna und Steve machen einen Abstecher dorthin und müssen, als sie das Gebäude wieder verlassen wollen, feststellen, dass sie eingesperrt sind ...

