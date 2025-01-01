Anna und die Liebe
Folge 37: Spezial (2)
23 Min.
Anna und Steve beschließen, sich mit der Tatsache, dass sie eingeschlossen sind, zu arrangieren. Sie öffnen eine Flasche Wein, und Anna beginnt, die Geschichte ihrer Schüchternheit und ihrer Liebe zu Jonas zu erzählen. Währenddessen schöpfen Paule und Jonas wieder neue Hoffnung, als sich der Fahrstuhl für einen Moment wieder bewegt ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen