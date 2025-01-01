Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Spezial (2)

SAT.1Staffel 4Folge 37
Spezial (2)

Anna und die Liebe

Folge 37: Spezial (2)

23 Min.

Anna und Steve beschließen, sich mit der Tatsache, dass sie eingeschlossen sind, zu arrangieren. Sie öffnen eine Flasche Wein, und Anna beginnt, die Geschichte ihrer Schüchternheit und ihrer Liebe zu Jonas zu erzählen. Währenddessen schöpfen Paule und Jonas wieder neue Hoffnung, als sich der Fahrstuhl für einen Moment wieder bewegt ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen