Anna und die Liebe
Folge 44: Episode 44
23 Min.Ab 12
Jonas bittet Paule, Anna im Lanford-Imperium aufzusuchen. Tatsächlich lässt sich Paule überreden, und Jonas und Anna finden endlich zueinander. Beide sind überwältigt von ihren Gefühlen. Um Anna mit wichtigen Informationen zur Werbekampagne für "Lanford Life" zu versorgen, fährt Tom noch einmal in die Firma zurück, wo er Anna allein bei der Arbeit vermutet ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen