Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 47

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 47
Episode 47

Episode 47Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 47: Episode 47

24 Min.Ab 12

Was hat Tom mit Paule zu tun? Anna kann sich keinen Reim darauf machen. Von Paloma erfährt sie, dass Paule und Tom eventuell ein Verhältnis miteinander hatten, noch ein Grund mehr, sich mit Paule zu unterhalten. Annas letztes Aufeinandertreffen mit Jonas hallt in ihr nach und ihre Sehnsucht wird stärker: Doch mehr als ein Zusammensein im Traum ist nicht möglich ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen