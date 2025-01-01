Anna und die Liebe
Folge 49: Episode 49
23 Min.Ab 12
Anna fällt aus allen Wolken, als Steve ihr beibringt, dass er nur fest mit ihr zusammen sein könne oder gar nicht. Anna kann Steve aber nicht mal die geringste Hoffnung auf eine Beziehung machen. So sehr sie Steve als Freund schätzt, so gut sie mit ihm als Team funktioniert, so wenig erträgt sie es, von ihm berührt oder angeschmachtet zu werden. Anna ist blockiert und überfordert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen