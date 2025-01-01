Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 50

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 50
Episode 50

Anna und die Liebe

Folge 50: Episode 50

24 Min.Ab 12

Carla will Anna vorführen und hat eine renommierte Werbeagentur beauftragt, für sie einen eigenen Pitch zu kreieren, mit dem sie Bruno punkten will. Doch sie hat die Rechnung ohne die unberechenbaren Launen Brunos gemacht ... Währendessen will Anna mit Steve ihr altes Label wiederbeleben. Sie ahnt nicht, dass Jonas einfach nicht ins Licht gehen kann. Ist Steve doch nicht der Richtige für sie?

SAT.1 emotions
