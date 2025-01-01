Anna und die Liebe
Folge 50: Episode 50
24 Min.Ab 12
Carla will Anna vorführen und hat eine renommierte Werbeagentur beauftragt, für sie einen eigenen Pitch zu kreieren, mit dem sie Bruno punkten will. Doch sie hat die Rechnung ohne die unberechenbaren Launen Brunos gemacht ... Währendessen will Anna mit Steve ihr altes Label wiederbeleben. Sie ahnt nicht, dass Jonas einfach nicht ins Licht gehen kann. Ist Steve doch nicht der Richtige für sie?
