Anna und die Liebe
Folge 51: Episode 51
24 Min.Ab 12
Anna ist fest entschlossen, mit Steve weiter an ihrem eigenen Label "Zauberhaft" zu arbeiten. Dabei kommt es allerdings zu einer Situation, in der eine Berührung von Steve Anna völlig aus der Fassung bringt. Ihr Herz scheint für ihn doch noch nicht bereit zu sein. Das ändert sich erst, als Steve mit Jonas ein Zwiegespräch führt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen