Anna und die Liebe
Folge 59: Episode 59
23 Min.Ab 12
Als Paule und Jonas schockiert begreifen, dass Steve Anna entführt hat, versuchen sie, die Polizei zu alarmieren. Doch die will Paules verrückt klingender Geschichte keineswegs Glauben schenken, und so entschließt sich Paule, Tom um Hilfe zu bitten. Doch leider öffnet nicht er, sondern Carla die Tür. Anstatt ihr zu helfen, ruft sie einen Krankenwagen, der Paule in eine Klinik bringen soll ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen