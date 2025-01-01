Anna und die Liebe
Folge 60: Episode 60
23 Min.Ab 12
Carla ist schockiert, als sie erfährt, dass Steve verhaftet worden ist. Sie befürchtet, dass jetzt ihre Verwicklung in den Diebstahl der "Zauberhaft"-Kollektion ans Licht kommt. Und tatsächlich, Steve verlangt als Preis für sein Schweigen, dass Carla ihm zur Seite steht. Der Druck auf Carla wächst ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
