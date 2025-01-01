Anna und die Liebe
Folge 61: Episode 61
23 Min.Ab 12
Paule findet ein Geschenk von Tom, das alte Wunden aufreißt ... Sie öffnet sich Anna und erzählt ihr von dem tragischen Segelunglück, bei dem Toms Frau ums Leben gekommen ist. Anna realisiert, dass Tom damals auf dem Hochhaus sehr wohl seine eigene Geschichte erzählt und, wie sie, seine große Liebe verloren hat.
