Anna und die Liebe

Episode 62

Staffel 4Folge 62
Folge 62: Episode 62

23 Min.Ab 12

Jonas will Tom als seinen potenziellen Nachfolger vorschlagen, doch Anna erklärt, dass sie keinen anderen Mann an ihrer Seite will als Jonas. Dieser hadert mit sich, beschließt dann aber, sich auf Annas Vorstellung vom Leben an der Seite eines Geistes einzulassen. Sie redet sich ein, glücklich zu sein. Beide verabreden sich zu einem Date und stoßen an eine unüberwindbare Grenze ...

SAT.1 emotions
