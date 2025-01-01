Anna und die Liebe
Folge 65: Episode 65 + 66
24 Min.Ab 12
Anna hat mittlerweile begriffen, dass sie Jonas loslassen muss und zwingt sich, jeden Kontakt zu ihm abzubrechen und alle Erinnerungen an ihn aus ihrem Leben zu verbannen. Doch ihre Trauer bleibt, ebenso wie ihre unsterbliche Liebe zu Jonas. Erst als Anna auf Natascha trifft und in ihr eine Leidensgenossin erkennt, kann sie den ersten wahrhaftigen Schritt in eine Zukunft ohne Jonas machen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
