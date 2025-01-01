Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 65 + 66

SAT.1Staffel 4Folge 65
Episode 65 + 66

Anna und die Liebe

Folge 65: Episode 65 + 66

24 Min.Ab 12

Anna hat mittlerweile begriffen, dass sie Jonas loslassen muss und zwingt sich, jeden Kontakt zu ihm abzubrechen und alle Erinnerungen an ihn aus ihrem Leben zu verbannen. Doch ihre Trauer bleibt, ebenso wie ihre unsterbliche Liebe zu Jonas. Erst als Anna auf Natascha trifft und in ihr eine Leidensgenossin erkennt, kann sie den ersten wahrhaftigen Schritt in eine Zukunft ohne Jonas machen ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

