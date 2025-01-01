Anna und die Liebe
Folge 69: Episode 69
24 Min.Ab 12
Anna lässt sich nach Rücksprache mit Paloma darauf ein, Jonas' angeblicher Prophezeiung eine Chance zu geben. Auch wenn Tom sie lieber am Zeichentisch sehen würde, macht sie sich mit Paule und Maik auf den Weg zum Ort des geheimnisvollen Treffens. Und obwohl einiges schief geht, scheint Paules Rechnung am Ende doch aufzugehen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
