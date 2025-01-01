Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 74

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 74
Episode 74

Anna und die Liebe

Folge 74: Episode 74

23 Min.Ab 12

Tom und Bruno reagieren wenig begeistert auf die Parodien, die Anna von ihnen zum Besten gegeben hat. Während Enrique die ungewollte Präsentation der Aufnahmen auf die leichte Schulter nimmt, macht Anna sich ernsthafte Sorgen, dass ihr Job dadurch noch schwieriger wird. Sie beschließt, sich sowohl bei Bruno als auch bei Tom zu entschuldigen ...

