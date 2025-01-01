Anna und die Liebe
Folge 75: Episode 75
23 Min.Ab 12
Anna ist überrascht und erleichtert, als sie von Tom auf den Haokan-Auftrag angesetzt wird. Zwar wird in einem Schlagabtausch mit Carla deutlich, dass die direkte Konkurrenzsituation ihr Verhältnis nicht unbedingt entspannt, aber gleichzeitig ist sie froh über diesen Vertrauensbeweis von Tom. Sie stürzt sich in die Arbeit, wird dabei aber von einer großen Sehnsucht nach Jonas eingeholt ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen