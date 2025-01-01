Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 76

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 76
Episode 76

Episode 76Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 76: Episode 76

23 Min.Ab 12

Anna kann es kaum glauben: Enrique präsentiert Scribbles, in denen sie die Verabschiedung von Jonas verarbeitet hat, als Idee für die neue Lanford-Modelinie für den chinesischen Markt. Bruno, dem die Zeichnungen gefallen, erteilt Anna den Auftrag, die Linie auszuarbeiten. Tom wird auf diese Weise schmerzlich an seine eigene Vergangenheit erinnert ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen