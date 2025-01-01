Anna und die Liebe
Folge 77: Episode 77
23 Min.Ab 12
Enrique warnt Anna vor Carla, doch diese steht Carla zurzeit wohlwollend gegenüber, hatte sie doch einen Streit zwischen Carla und Tom mitbekommen. Unterdessen plant Carla eine Intrige gegen Anna: Sie will den Haokan-Auftrag boykottieren, da Bruno sich dazu entschlossen hat, Annas Konzept zu präsentieren. Carla bietet ihr eigenes Konzept als Gegenvorschlag an ...
