Anna und die Liebe

Episode 78

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 78
Episode 78

Anna und die Liebe

Folge 78: Episode 78

24 Min.Ab 12

Anna und Enrique hätten sich fast geküsst, doch Anna geht diese Annäherung viel zu schnell. Die gemeinsame Reise nach China steht bevor. Anna ist hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Enrique und der Angst vor denselben ... Paule versucht sich als Kellnerin für die Goldelse. Doch dann wird die ehemalige Obdachlose von ihrer Vergangenheit eingeholt ...

