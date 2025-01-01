Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 80

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 80
Folge 80: Episode 80

23 Min.Ab 12

Nachdem Paloma erfahren hat, dass Maik bald heiraten wird, sinkt ihre Stimmung auf den Nullpunkt. Sie will auf Männerfang gehen und überredet Enrique zu einem gemeinsamen Partyabend. Doch die Feier entpuppt sich als Gay-Night. Klar, dass hier kein Mann für Paloma in Frage kommt. Doch Enrique und sie haben ganz unbefangen trotzdem viel Spaß miteinander. Spaß, der in einem überraschenden Kuss endet ...

SAT.1 emotions
