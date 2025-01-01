Anna und die Liebe
Folge 83: Episode 83
24 Min.Ab 12
Paloma hat es nicht übers Herz gebracht, Anna zu beichten, dass sie Enrique geküsst hat. Nun muss sie beobachten, dass Enrique sich auf offensive Art und Weise Annas Gunst erflirtet. Sie spürt, dass Annas Gefühle für ihn wachsen. Als Anna Enrique schließlich zu einem gemeinsamen Abendessen einlädt, kann Paloma nicht mehr anders und sucht das Gespräch mit ihrer besten Freundin ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen