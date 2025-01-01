Anna und die Liebe
Folge 86: Episode 86
23 Min.Ab 12
Anna versteht nicht, warum Tom sie von der Marketingkampagne abziehen will und gerät mit ihm in Streit. Sie ahnt nicht, dass Tom eifersüchtig auf Enrique ist und sie deshalb von ihm trennen will ... Als die Kisten mit Annas Kollektion feierlich vor aller Augen geöffnet werden, wird schnell klar, dass es sich um ein Desaster handelt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen