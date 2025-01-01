Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 87

SAT.1 emotions Staffel 4 Folge 87
Episode 87

Episode 87Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 87: Episode 87

24 Min. Ab 12

Anna muss eine bittere Pille schlucken: Nicht nur, dass die gesamte Haokan-Kollektion aus miserabler Stoffqualität produziert wird und damit für Lanford untragbar ist. Nein, Anna muss sogar akzeptieren, dass der Grund dieser Misere ihr eigener Fehler war. Carla, die heimlich den falschen Stoffrapport in Auftrag gegeben und Anna damit zur Schuldigen gemacht hat, mimt die mitfühlende Kollegin ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

