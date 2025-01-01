Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 88

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 88
Episode 88

Anna und die Liebe

Folge 88: Episode 88

23 Min.Ab 12

Lily will sich über ihre Gefühle klar werden und geht deshalb mit Jasmin in einen Nachtclub. Diese fasst sich ein Herz und will Lily küssen. Doch Lily bekommt Angst, und die beiden Frauen gehen in angespannter Stimmung auseinander. Am nächsten Morgen wirft Jasmin Lily vor, mit ihren Gefühlen zu spielen. Eine Diskussion entbrennt, die in einer leidenschaftlichen Knutscherei gipfelt.

