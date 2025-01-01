Anna und die Liebe
Folge 90: Episode 90
23 Min.Ab 12
Anna ist von Brunos Standpauke schwer getroffen. Weinend bricht sie auf der Toilette zusammen. Tom bemerkt das, kann sich aber nicht dazu durchringen, sie zu trösten. Als er sie überraschend am Rande eines Hochhausdachs stehen sieht, trifft ihn das bis ins Mark. Er glaubt, Anna wolle sich erneut etwas antun. Und dieser Gedanke macht ihm klar, dass er Anna um keinen Preis der Welt verlieren will.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen