Anna und die Liebe
Folge 92: Episode 92
24 Min.Ab 12
Carlas Intrige hat ins Schwarze getroffen, und Anna steht vor den Lanfords als schamlose Betrügerin da. Enrique glaubt an Annas Unschuld und setzt sich bei Tom für sie ein. Paule, die von dem Vorfall erfahren hat, weigert sich zunächst, ein gutes Wort bei ihrem Vater für Anna einzulegen. Schließlich ist es Jojo, der ihr gehörig den Kopf wäscht.
