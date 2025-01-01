Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 93

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 93
Episode 93

Anna und die Liebe

Folge 93: Episode 93

24 Min.Ab 12

Bruno unterstellt Anna als Mitarbeiterin zur Strafe für ihre vermeintliche Verfehlung fortan der Chefdesignerin Carla. Anna will dies zunächst keinesfalls akzeptieren, aber Enrique und Paloma versuchen sie davon zu überzeugen, dass es besser für sie ist, bei Lanford zu bleiben. Letztlich ist es Katja, die Anna an ihre alte Stärke erinnert ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

