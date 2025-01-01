Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 95

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 95
Episode 95

Anna und die Liebe

Folge 95: Episode 95

23 Min.Ab 12

Anna ist sich sicher, dass Beate Kreis etwas mit der Intrige gegen sie zu tun hat und bittet Enrique, die Kontaktfrau von Haokan auszuhorchen. Als dieser sich kurz darauf mit der Verdächtigen trifft, sieht auch er Annas Verdacht bestätigt. Beate Kreis hat offenbar ein schlechtes Gewissen. Anna und Enrique sind überzeugt, dass sie auf dem richtigen Weg sind, um Annas Unschuld zu beweisen.

